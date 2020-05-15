彭博：中国两会料把“稳就业”放首位 灵活设置增长目标

较往年推迟了两个多月的中国两会即将召开，市场关注的焦点在于中国将出台怎样的政策来帮助经济从疫情的冲击中恢复。多家机构一致认为，今年中国将会把“稳就业”设定为首要目标。

据彭博社报道，中国统计局今天（15日）公布的数据显示，4月末调查失业率升至6.0%，仅次于2月创下的6.2%的纪录高位。同时4月的工业增加值同比增长3.9%，为疫情来首次正增长；不过社会消费品零售总额同比下滑7.5%，跌幅超过预估。

“对于主要的年度政策目标，我们预计中国将淡化全年经济增速的具体数字，而把劳动力市场和社会的稳定放在首位。”汇丰银行首席中国经济学家屈宏斌在报告中指出，为了实现这些目标，预计中国将制定针对中小微企业、个体经营者和出口企业的扶持政策，而更激进的财政刺激也在路上。

中金公司和渣打银行也持有类似的观点。在中金宏观分析师刘鎏看来，4月17日中央政治局会议在“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）基础上提出了“六保”（保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转）。从“六稳”到“六保”，就业都放在首位。

刘鎏表示：“预计今年政府工作将进一步加大对就业和中小企业的支持力度。”

渣打银行大中华和北亚首席经济学家丁爽认为，中国可能采用灵活的经济增长目标以稳定预期，并将失业率控制在5.5%以下。

不过在凯投宏观资深中国经济学家Julian Evans-Pritchard看来，考虑到今年中国的出口逆风和产出回落，3%左右的增长目标恐怕难以实现；预计今年中国GDP将萎缩1%。