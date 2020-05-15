江启臣：蔡英文政府两岸、外交都不及格

台湾总统蔡英文520连任就职将至，国民党主席江启臣今天（15日）举行“国政挑战”记者会，盘点过去四年蔡英文政府施政得失，勾勒眼前国政挑战，江表示，蔡政府总体表现因防疫而达到及格边缘，但细看10项领域高达七项不及格。

据中时电子报报道，江启臣说，在经济发展、改善低薪、青年发展、保障劳工等项目，跌到5字头；透露出民众对“民生经济”持续低迷的感受，也让人想起之前《劳基法》一修再修，所造成的三输的情境，让许多企业主感到无所适从，同时让劳团感觉被背叛的乱象。

江启臣指出，两岸关系与外交的评分更低，大约只剩 5.5 分上下。蔡英文过去一年，藉着习五点、反送中、共谍案与中美对峙的大氛围，塑造了“辣台妹”的一个氛围，博得不少掌声。他提醒，但当大选激情过去，我们仍得面对“上任四年连丢七个邦交国”的现实，以及更重要的，许多人担忧区域衝突风险骤升的危险。

“最感慨的是垫底的司法改革”，江启臣表示，蔡总统总以出身法律背景自豪，并在2016年曾召开“司法改革国是会议”，洋洋洒洒端出153页成果报告，但四年后在民众心中，却只得到4.96分的成绩。

江启臣说，蔡政府的整体施政的满意度却有6.17相对较好的成绩，推估是近期防疫情的表现，让蔡政府得到较高肯定；但回看过去四年，我们不会忘记曾在街头吶喊的劳工、曾被粗暴“年改”羞辱的军公教、忍受不了“用肺发电”的爸爸妈妈，以及被其他许许多多争议所撕裂的社会。

江启臣表示，光看最近纾困带来的“万元之乱”，如何造成基层公所人员与民众的不满，就知道四年下来，蔡政府离“谦卑”，离“沟通”的距离仍有多远。