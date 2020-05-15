惠誉获中国第二张外资评级牌照 

中国金融市场开放再迈步，在标普作为首家外资评级机构获准入市逾一年后，惠誉评级公司拿到了第二张牌照。

据彭博社报道，中国央行网站的公告显示，对美国惠誉评级公司（Fitch Ratings）在中国境内设立的独资公司——惠誉博华信用评级有限公司予以备案。银行间市场交易商协会同日表示，接受惠誉博华进入银行间债券市场的注册。不过相较于标普获得的银行间债券市场信用评级业务牌照，惠誉拿到的B类牌照范围是银行间金融机构债券和结构化产品信用评级业务。

惠誉评级亚太区业务主管李广聪表示，“中国是惠誉评级的核心增长市场。我们将一如既往地助力中国资本市场的发展和国际化进程。惠誉博华的成立大大增强了惠誉评级在亚太地区的业务实力，我们也将继续在该地区进行其他战略性投资。”

惠誉发送的新闻稿中称，一支由分析师、业务拓展及支持人员组成的团队已经到位，公司还将继续扩大员工规模。

“随着近年我国债券市场规模快速提升，外资涌入也在增加，因此我们切实希望培育一个更加有效的市场，以提高境内外投资者的信用风险识别能力和违约防范意识。”中信证券固收分析师李晗点评称，客观而言，这是加速国内外资本市场交流的重要举措之一，也是资本市场逐步开放的必经之路。

根据中国央行公告，惠誉进入中国信用评级市场，也是对中美第一阶段经贸协议的具体落实。去年初，标普率先获得了进入中国市场的通行证；据标普近期公布的年报，标普信评2019年共开展六个评级项目，全年收入约200万元人民币。