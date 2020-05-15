港监警会报告：8.31警封太子站合理

香港监警会去年7月设立专案组详细审视反修例相关大型公众活动，今日（15日）下午发表报告内容。

综合《明报》《信报》与香港电台的报道，关于“8.31太子站事件”，报告指出，当晚电视直播画面拍摄到很多示威者到达太子站后更衣装扮成一般乘客，警方与港铁关闭出口可以有效阻止他们离开，以及阻止其他示威者进入太子站支援站内的示威者和袭击警员，监警会认为关闭出口似乎属于合理的决定。

报告认为，声称警方在太子站杀死人然后掩盖事件，是超乎寻常的主张，指香港是世界人最稠密的城市之一，人际关系紧密，若有人在站内被杀，死者家属应该很快发声，将事件公诸于世，若有人失踪亦理应很快被发现。不过，报告认为警方、港铁和政府其他部门反驳事件的反应缓慢，不实传言已经萌芽。报告称，至今未有涉及事件的失踪人口报告。

报告指出，港铁用列车押送被捕人士由太子站到荔枝角站，显然是最快捷的方法，是审慎和明智的决定，但这亦是加速散播死亡传言的原因之一。

对于警方在站内的执法及拘捕行动，报告指出，警员需要根据自身知识及警队指引作出判断，并对自己的行动负责，监警会预期警方会将未遵从指引及法例的警员按章处理。

报告又指出，如果警方有任何意图阻止救护员进入车站，当晚就不会让消防员及三名救护员进入车站，但理想的做法是当救护员一到达车站门口就立刻获准许进入车站，警员最初指站内没有伤者亦并不正确，认为当时警员与消防处的沟通及协调并不奏效。

监警会建议，需要检讨警方使用武力拘捕大量示威者的执法行动策略，检讨警方内部与其他部门的协调工作，提升警队透明度，防范无根据或恶意传言，提升警方监察社交媒体的能力，以及检讨如何为记者提供协助而不会阻碍警方执法行动。

此外，关于7.21元朗袭击事件，报告列明监警会并没有法定权限或能力审查有关警务人员与黑社会勾结的指控，强调有关指控只能够由执法机关调查。不过，报告指出，警方当日在若干情况下未有及时采取行动，激化外界对警方与黑社会勾结的指控；报告也指出，反修例事件中，12宗警员开枪事件，经检视后全部无违规。