港首季经济缩8.9% 有记录以来最大跌幅

香港政府公布，第一季经济按年实质收缩8.9%，经季节性调整后，按季收缩5.3%，是有纪录以来最大的单季跌幅，数字与初值相同。

据《信报》报道，第一季，整体货物出口按年实质跌幅扩大至9.9%，服务输出按年实质暴跌37.8%，是有纪录以来最大，反映访港旅游业在2月和3月停顿，以及跨境运输和商业服务大幅减少。

内部需求显著减弱。私人消费开支的按年跌幅扩大至10.1%，受疫情的威胁和因此而实施的社交距离措施严重干扰与消费相关活动。

展望未来，政府表示，虽然近期有迹象显示香港的疫情正逐步受控，但本地经济活动仍需时完全复元。由于环球疫情的威胁仍未消除，再加上环球经济衰退，将继续影响经济情绪。由于访港旅游业在疫情受控及旅游限制逐步放宽前料会维持停顿，与消费及旅游相关的行业面对的经营环境短期内仍会充满挑战。

财政司司长已于4月29日公布，将全年实质本地生产总值增长预测向下修订为跌4%至跌7%。若本地疫情持续受控，而本港的主要贸易伙伴能成功重启经济，香港的经济表现可望在下半年逐步改善。政府会继续密切留意情况及采取必要措施撑企业和保就业。

通胀展望方面，短期内通胀压力料会减弱。鉴于环球经济陷入深度衰退，加上近来港元跟随美元走强，外围价格压力料会进一步减退。考虑到这些因素及第一季实际数字，全年基本消费物价通胀率和整体消费物价通胀率的预测分别向下修订为2.2%及1.4%，《财政预算案》公布的预测为2.5%及1.7 %