中国全国人大会议考虑缩短会期 不邀境外记者临时到北京采访

将在本月下旬召开的中国全国人大会议考虑适当缩短会期，代表团不安排开放团组和集中采访活动，也不会邀请境外记者临时到北京采访。

据新华社报道，全国人大外事委员会主任委员张业遂昨天（15日）就大会有关工作接受采访时说，当前境外疫情扩散蔓延势头尚未得到有效遏制，中国面临的防境外输入、防境内反弹任务很重。今年十三届全国人大三次会议安排将作出以下调整：一是会期考虑适当缩短，具体议程、日程将分别由会前召开的预备会议、主席团第一次会议通过；二是邀请部分在京的中外记者采访会议，不邀请境外记者临时来京采访；三是新闻发布会、记者会、“代表通道”“部长通道”等采访活动将适当精简，创新形式，采用视频方式进行。

张业遂还说，大会举行全体会议时，将邀请各国驻华使节旁听大会，邀请部分在京的中外记者到人民大会堂现场采访。由于疫情关系，今年代表团不安排开放团组和集中采访活动。

另外，各代表团今年将设立新闻发言人，及时发布本团重要信息，代表团的新闻联络员将协助中外记者联系采访。大会鼓励代表积极接受采访，在代表住地设立视频采访室。

张业遂说，大会新闻中心网页将及时、动态发布会议日程和议程、活动安排，提供会议主要文件的中外文文本和相关资料等。

今年的中国两会因冠病疫情而延后，全国人大常委会会议在4月29日决定，今年的全国人大会议定于5月22日召开；全国政协主席会议同天宣布，全国政协会议于5月21日召开。