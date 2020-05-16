报告：中国或向新基建等领域投资2050亿美元

彭博新能源财经的一份报告估计，中国今年可能支出约2050亿美元（2929.6亿新元）用于从5G网络到电网升级再到铁路升级等项目。

据彭博社报道，彭博新能源财经在周五（15日）的一份报告中说，这些领域都属于被中国确定为新基建的七大领域，中国希望在推动经济复苏时优先考虑这些领域。政府现在专注于刺激经济，是因为此前为遏制冠病疫情传播而采取的封锁措施导致第一季度经济史无前例地萎缩6.8%。

分析师认为，投资于科技、大众运输和电力基础设施将与中国在2008年金融危机之后的刺激计划形成鲜明对比，后者的重点是重工业和基础设施。

彭博新能源财经在报告中说，“目前的希望是这些领域可以帮助形成中国经济复苏的基础，这些领域中有一些不受冠病影响...这项努力不应被标记为绿色刺激计划，但确实反映出中国希望找到碳排放较低的增长动力。”

报告分析，政府支持这些领域项目的方式可能包括给予项目优先许可，以及提供土地、能源和劳动力保障，同时资金将来自特殊市政债券。

报告写道“这七个领域在中国的经济优先发展清单上并不陌生，最初被视为中国为将经济从低端制造业产品中转移出来所作努力的一部分...冠病疫情以及随之而来的全国范围封锁措施已经提高了这些领域的重要性。”

报告分析，对5G网络的投资可能会提振对备用电源所需电池的需求，并加快自动驾驶汽车的发展。在远距离输电中更高效的特高压可以将偏远地区的发电设施与主要的人口中心相连接。