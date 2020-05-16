香港的国歌法本月27日恢复二读

香港政制及内地事务局宣布，《国歌法条例草案》将于5月27日恢复二读辩论。

据《明报》报道，香港政制及内地事务局昨日（15日）在面簿发帖宣布，《国歌法条例草案》将于5月27日恢复二读辩论，对于有人质疑《条例草案》为何会排在议程的首位，以至质疑这是基于“政治原因”，政制局解释，《条例草案》2019年1月23日已提交立法会首读和二读，并于去年5月完成法案委员会审议工作，因此安排放在议程的第一项绝对合理。

帖文提到，《国歌法》2017年11月纳入《基本法》附件三，根据《基本法》规定，港府有宪制责任在香港实施《国歌法》。当局的立法工作在2018年初展开，经过一年多的讨论、意见收集、法案草拟，以及17次法案委员会会议深入讨论，《条例草案》去年中已准备好恢复二读辩论。

中国大陆的两会（全国人民代表大会会议和中国人民政治协商会议全国委员会会议）在5月21日至27日举行，意味着《国歌法》和两会日期相撞。

香港01此前引述消息人士报道，国歌法恢复二读后，香港立法会势再掀起新一轮激烈政治攻防战。香港立法会内兼拥人大政协头衔的建制派议员有12人，据闻不少都对是否上京议而未决，担心立法会战况有变，需要他们留港坐阵。