近半美众议员要求台湾参加世卫大会

接近一半的美国众议员再度对世界卫生组织总干事谭德塞发出呼吁，要求他邀请台湾作为观察员参加世卫大会。

据美国之音报道，205位包括美国众议院外交委员会及多个委员会主席在内的众议员，在周四（14日）的一封联名信中表示，在冠病这个史无前例的全球公共卫生危机中，他们要表达对台湾无条件被纳入第73届世卫大会(WHA)作为观察员、以及世卫组织(WHO)技术会议的支持。

信中说，台湾对全球公共卫生的承诺以及它对冠病的反应，“证明了台湾被包括在世卫组织活动中的价值”。台湾说它的官员没有及时收到世卫组织必要的信息；它被排除在世卫组织的实验室网络外；世卫组织没有将来自台湾的信息与其他成员国分享；台湾的统计数据被错误地列入中国大陆的数据中。

信中表示，邀请台湾参加今年的世卫大会不仅是正确的事，也可以强化全球应对新冠肺炎大流行的反应，希望谭德塞对他们的关注做出及时回应。

这封联名信是由美国联邦众议院国会台湾连线(Congressional Taiwan Caucus)两党共同主席夏伯特(Steve Chabot)、众议员席瑞斯(Albio Sires)、康纳利(Gerald Connolly)及外委会资深议员发起，并得到众议院外委会、军事委员会、国土安全委员会等多个委员会领导层共205名议员的联署。

这也是继参议院星期二通过由台湾连线共同主席英霍夫(James Inhofe)和梅嫩德斯(Bob Menendez)发起的一个支持台湾参与世卫组织法案后，众议院台湾连线又一个力挺台湾参与世卫的行动。

尽管美国国会的支持强大，不过观察人士说，由于中国的阻力过于强大，虽然台湾参与世卫组织的问题的确是大家关注的议题，但要参与星期一举行的世界卫生大会仍然非常困难。

美国滨州大学法学院教授戴杰(Jacque deLisle)周四在乔治华盛顿大学一场关于台湾国际空间的网络研讨会上说，尽管疫情和台湾的防疫表现都强化台湾参与世卫大会的说服力，但中国大陆的反对和其他因素让台湾参与世卫组织的诉求比起10年前更具挑战性。

这是因为，一方面台湾总统蔡英文不是大陆喜欢的领导人，其次中国国家主席习近平治下的中国大陆比10年前要更为强大，“中国有更多的能力和更多的决心来抗拒外国的要求和批评，因此即便有美国、日本等国家的强大力量支持台湾有更多管道，但中国对那种压力已不再像过去那么灵活。”