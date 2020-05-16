美国再祭重拳 限制全球芯片供应商向华为供货

美国政府对华为技术有限公司再度祭出重拳，宣布限制对其供应芯片。

据彭博社报道，美国商务部周五（15日）声明，企业需获得许可证方可将美国技术提供给华为及其114家附属公司，包括其芯片设计子公司海思半导体。该部门的一位高级别官员说，此举的目的是妨碍华为自行生产及设计芯片。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）在推特写道：“我们必须对遭到华为和海思半导体利用的规定进行修改，防止美国技术被用来开展恶意活动，侵害美国国家安全和外交政策利益。”

按照新规，所有使用美国设备的外国芯片制造商必须获得许可证，方可向美国黑名单上的企业销售产品，该名单包括华为、商汤集团和旷视科技等其他中国科技巨头。

新的措施对整个合同芯片行业构成制约，因为它们都在晶圆制造厂使用美国供应商应用材料公司（Applied Materials）、泛林集团（Lam Research）和KLA公司的设备。美国至此也更进一步地遏制被认为威胁美国国家安全的中国科技巨头，尤其是华为，该公司处在全球5G浪潮和“中国制造2025”的中心位置。

去年，美国以国家安全顾虑为由，将华为列入一份实体名单，要求美国企业在取得特殊执照之后，方可向其销售产品。这一举措基本切断了华为生产高速无线网络设备所需的部分计算机芯片的供货渠道。

华为的一位代表表示，公司暂时不予置评。