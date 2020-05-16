韩国瑜首就罢韩表态 吁支持者不投票

台湾高雄市长韩国瑜昨日（15日）首次就罢韩投票表态，呼吁支持者当天不投票。

据《联合报》报道，韩国瑜昨日在面簿就6月6日罢免投票表态，呼吁支持他的好朋友，那天不投票、不参与任何政治活动。

韩国瑜面簿上传在影片中表示，感谢大家对6月6日罢免韩国瑜案子的关心，很多人问他到底在想什么？今天第一次向大家报告，也是最后一次跟大家报告。韩国瑜说，他内心非常清楚，法律上赋予我们人民选举罢免权利，选举罢免，个人完全尊重。

韩国瑜提到，高雄团队第一不贪污、不炒土地、不包工程，全心全意打拼为高雄，每项工作认真做，清廉有效。很多市民朋友都感受到，面对罢韩团体，从来不正面回答。

他还说，高雄几十年发展吃了亏，台湾政府过度重北轻南，高雄有很多资源，条件，没有完全放出来，高雄有巨大潜力，没有完全发挥。这一年半，全台湾最让大家关切、重视，就是高雄，高雄团队为市民打拼，问心无愧，市民朋友要自己思考。

面对罢韩团体，韩国瑜表示，外县市好朋友6月6日不要来高雄，“请你关心韩国瑜就可以，不要付诸行动”，来高雄没有必要会造成更多其他想像空间，高雄市支持韩国瑜好朋友，不要投票，出来监票就好了。

影片最后，韩国瑜说，他对高雄未来充满信心，充满乐观。