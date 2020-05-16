中国三大航空客座率均超六成 恢复迹象显现

中国东方航空、南方航空和国际航空公司4月客座率均超过60%，显示出中国国内市场的恢复迹象。

据《新京报》报道，上述三大航空15日晚公布4月主要运营数据。受疫情影响，航空旅客出行的需求和意愿仍同比大幅降低，三大航4月的各项数据表现欠佳，其中，旅客周转量均同比下滑超七成。东方航空旅客周转量为37.26亿，同比下滑79.07%；南方航空旅客周转量为60.33亿，同比下滑73.18%；中国国航旅客周转量为40.08亿，同比下滑79.2%。但东方航空与南方航空的国内旅客周转量呈现环比上升态势，中国国内旅客出行需求有所回升。

三大航的客运运力投入也呈同比下降态势，降幅在六到七成。其中，东方航空客运运力投入58.02亿，同比下降72.76%；南方航空客运运力投入95.22亿，同比下降64.86%；中国国航客运运力投入61.28亿，同比下降74.2%。

此外，三大航4月客座率虽仍处于低位，但均已超过60%。其中，东方航空平均客座率为64.21%，同比下降19.39个百分点，环比上升15.11个百分点；南方航空客座率为63.35%，同比下降19.64个百分点，环比上升5.19个百分点；中国国航客座率为65.4%，同比下降15.6个百分点，环比上升8.6个百分点。

除了客座率，东方航空与南方航空4月载客量也呈环比上升趋势，其中，东方航空载客266.3万人次，环比增加17.71%；南方航空载客386.8万人次，环比增加3.04%。