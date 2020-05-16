网传中国第五批歼-10C已试飞 不久将交付

有图片显示中国的第五批歼-10C战斗机已经在试飞之中，表明歼-10C战斗机生产正在紧锣密鼓向前推进。

据新浪军事报道，有图片显示第五批歼-10C战斗机已经在试飞，不久将会交付部队，这表明歼-10C战斗机生产正在向前推进，它将替代中国空军现有歼-7、歼-8等二代战斗机，成为中国空军新一代主力战斗机。

外界认为第五批歼-10C战斗机完成之后，中国空军歼-10系列战斗机数量将会突破600架。不过考虑到歼-20战斗机有可能在今年进入批量生产，未来歼-10C战斗机生产有可能放缓，给歼-20战斗机让路。

歼-10C战斗机是歼-10系列战斗机重大改进型，它最大特点就是换装了国产有源相控阵火控雷达，另外还增装了光电探测系统、分布式光学孔径系统和综合电子战系统等新系统和设备，提高了飞机态势感知能力。中国海外资料曾经把它与美国的F-16V相对比，认为歼-10C战斗机完全可以与后者相媲美，有些性能还处于优势地位。

歼-10C实现了发动机中国国产化，从第四批开始歼-10C战斗机开始配备国产太行改进型发动机。

报道引述海外资料评估，歼-10战斗机在2002年小批量交付部队，2006年进入批量生产阶段，截止2014年，歼-10A/S战斗机共生产350-400架左右。此后歼-10B战斗机投产，但歼-10B只是一种过渡型号，生产数量不多，一般认为歼-10B战斗机数量大约在50架左右。歼-10C战斗机则是大批量生产改进型，飞机已经进入第五批生产阶段。外界认为国产战斗机一个批次应该在32-48架左右。不过歼-10C战斗机第二批数量较大，有可能超过72架，这也表明中国空军对于歼-10C战斗机非常认可，下了一个大单。

假设歼-10C战斗机其他批次数量保持在48架左右， 那外界也认歼-10C战斗机数量已经接近200架。再加上歼-10A/C、歼-10B战斗机三个型号，歼-10战斗机装备总数超过600架应该没有太大问题，第五批次完成之后则极有可能达到或者接近700架。