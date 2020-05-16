金价触及逾七年最高 显示美中紧张局势加剧经济担忧

金价周五（15日）跳涨逾1%，至2012年以来最高，显示出美中贸易紧张局势再度升温，加剧人们对冠病大流行导致经济深度低迷的担忧。

据路透社报道，满地可银行基本和贵金属衍生品交易主管Tai Wong分析，“尽管疲软的实货需求和央行买盘可能减缓了金价的攀升，但在出台空前规模刺激举措、全球经济超级大国之间关系恶化的情况下，几乎没有理由抛售黄金。”

美国最新零售销售数据显示，4月零售销售连续第二个月创纪录下降，这体现了疫情给经济造成的打击。

更让黯淡的经济前景雪上加霜的是，美国总统特朗普周四表示，疫情给他1月与中国达成的贸易协议蒙上了一层阴影，甚至暗示可能切断与中国的关系。

目前全球累计确诊病例已突破446万，死亡病例升至301,445例，疫情打击全球经济活动，促使各国央行和政府出台了大规模刺激措施。

黄金往往受益于经济刺激，因为它被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具。尽管许多政府已经开始放松限制措施，但此举重新引发了人们对出现第二波感染的担忧。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust截至周四的黄金持仓量增加1.15%至1104.72吨。钯金攀升1.9%，至每盎司1870.28美元（2672.77新元），但周线料将连续第七周下跌。铂金上扬3.2%，报每盎司792.24美元，此前触及3月13日以来最高的796美元。白银上涨4.3%，报每盎司16.55美元，盘中稍早触及16.71美元的两个多月高位。