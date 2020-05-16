港商经局长邱腾华：不希望海洋公园成疫情下首个牺牲者

香港商务及经济发展局长邱腾华表示，海洋公园是香港一手建立的公园，有其独特性，不希望它成为疫情和经济低迷下的第一个牺牲者。

据《明报》报道，邱腾华今早（16日）出席商台节目时指，海洋公园不是一盘生意，港人对公园有感情。海洋公园是香港一手建立而且在国际上成名，有独特性，不希望它成为疫情和经济低迷时的第一个牺牲者。

邱腾华表示，海洋公园因疫情关闭约四个月，每月一亿收入停止，但仍须继续饲养园内动物及保住员工，因此原有的现金提前至6月就枯竭，为公园困难所在，若公园清盘倒闭，多年来建立的品牌就会付诸东流。

他说，不希望海洋公园日后每年“摊大手板”向政府申请拨款，海洋公园也未必有这样的需要，公园的优势及发展方向本身可带来经济收益。他表示，商经局未来半年会与发展局、地政总署等政府部门，研究海洋公园与周边地区有否合作发展机会，带动其他地区发展，并改变营运、收费模式等。他又强调政府非铁板一块，不会只从单一方面资助公园。

邱腾华5月11日在发布会上宣布，政府已经向香港立法会申请，计划向海洋公园拨款54亿元（港元，下同，9.87亿新元）。

香港立法会财务委员会下周二（19日）将继续审议向海洋公园拨款54亿元的申请。