中国去年人均工资18000元 增长近10%

中国去年城镇非私营单位就业人员年平均工资为90501元（人民币，下同，18210新元），比上年增长9.8%。

据21财经报道，中国国家统计局数据显示，2019年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为90501元，比上年增长9.8%，扣除价格因素，实际增长6.8%；城镇私营单位就业人员年平均工资为53604元，比上年增长8.1%，扣除价格因素，实际增长5.2%。2019年全国规模以上企业就业人员年平均工资为75229元，比上年增长10.0%。

分四大区域看，2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资由高到低依次是东部、西部、中部和东北地区，分别为104069元、81954元、73457元和71721元，比上年分别增长11.7%、8.2%、6.5%和9.6%。最高和最低地区的平均工资之比为1.45，与上年基本持平。

分行业门类看，年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业161352元，科学研究和技术服务业133459元，金融业131405元，分别为中国平均水平的1.78倍、1.47倍和1.45倍。年平均工资最低的三个行业分别是农、林、牧、渔业39340元，住宿和餐饮业50346元，居民服务、修理和其他服务业60232元，分别为中国平均水平的43%、56%和67%。