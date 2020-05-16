中国去年城市黑臭水体消除率86.7%

中国自2015年实施《水污染防治行动计划》后，中国295个地级及以上城市黑臭水体消除率达到86.7%。

据中国生态环境部微信公号报道，自2015年4月中国国务院发布实施《水污染防治行动计划》以来，中国水环境质量总体保持持续改善势头。一方面，中国全面控制水污染物排放。截至2019年底，中国97.8%的省级及以上工业集聚区建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。

另一方面，中国继续推进集中式饮用水水源地环境整治。2019年，899个县级水源地3626个问题中整治完成3624个，累计完成2804个水源地10363个问题整改，7.7亿居民饮用水安全保障水平得到巩固提升。中国295个地级及以上城市2899个黑臭水体中，已完成整治2513个，消除率为86.7%，其中36个重点城市36个重点城市的黑臭水体消除率为96.2%。

另据监测数据显示，中国地表水国控断面水质优良、丧失使用功能去年的比例分别为74.9%、3.4%，分别比2015年提高8.9个百分点、降低6.3个百分点；大江大河干流水质稳步改善。不过生态环境部指，水污染防治形势依然严峻，水生态环境保护不平衡、不协调的问题依然比较突出；水生态破坏以及河湖断流干涸现象还比较普遍。