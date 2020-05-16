经济学家林毅夫：中国下半年GDP增速可达15% 但要留政策空间

北京大学新结构经济学研究院院长、国家发展研究院名誉院长林毅夫说，中国不是没有能力使下半年GDP增速达到15%，但并无实行超规模财政货币刺激政策的必要，因为要为明年留出政策空间。

据新浪财经报道，林毅夫昨日（15日）在《消费券的中国实践》发布会上作出上述表示。他说，为了达到全面建成小康社会、到2020年实现国内生产总值比2000年翻两番的目标，今年中国GDP增速要达到5.6%，这意味着下半年必须要达到15%的GDP增速。

他认为，疫情严重冲击了宏观经济，虽然中国已复工复产，但疫情防控仍需常态化，预计二季度经济仅仅出现缓慢复苏迹象，全面增长依赖于下半年。

林毅夫说：“下半年经济增速如果可达到10%的增长，这样全年经济增速可达到3%，但与5.6%的增速目标仍有距离...我们并不是说没有这个（完全目标的）能力。”

林毅夫强调，目前新冠疫情发展无法预料，明年出现第二波疫情高峰期的可能性仍存在，因此中国应为明年留出政策空间。

他说，将政策目标顺延至明年实现完全是可以接受的，“今年全球经济增速预测仅为-3%，我们今年能达到3%的经济增速，已经足足比全球经济增速高出6个百分点，已经是非常了不起的成绩了。

林毅夫强调，疫情不仅影响到需求面，也影响到供给面；不仅影响到农村，也影响到城市；不仅影响到国内，也影响到国际。因此，除了传统的基建项目之外，还应出台保企业和保家庭的救济政策。

对于企业，政府应出台税收减免的优惠政策，并为其提供资金流动性支持，允许贷款延期支付等；对于农村家庭和农民工，要提高低保的救济标准，保障其基本生活需求。