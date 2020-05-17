因试题风波 香港考评局两高层辞职

香港中学文凭试历史科一条涉及日本侵华的试题引起社会各界极大争议，据传有两名考试及评核局负责通识课程的两名高层，包括被指疑曾在社交网站留言“林郑滚蛋！”的评核发展部高级经理卢家耀及负责同科的评核经理梁紫艳，昨天（16日）以感到外界“可能出现的政治理由”为由双双辞职。香港考评局回应，表示不会评论内部人事事宜。有教育界人士认为，言论自由并非没有边界，作为参与出题的考评局人员，应注意个人言行及敏感度。

据《星岛日报》报道，卢家耀向该科高级评卷员发电邮，交代自己与梁紫艳辞职的消息，称两人感到近期“可能出现的政治原因”而辞职，而辞职生效日期为8月16日，即文凭试放榜后约半个月。卢家耀身兼通识教育科委员会秘书，也是该科审题委员会的当然成员，他与梁紫艳同时辞职，意味考评局评核发展部负责通识教育科的团队将彻底“换班”。

有熟悉考评局运作的教育界人士估计，两人留任到8月中始会辞职生效，相信对今届文凭试通识教育科的评卷及后续工作影响不大，但因评核经理须协助统筹每年年中展开，为来届文凭试拟题与审题工作，或有一定影响。

至于教育局周一将派员到考评局调查文凭试出题及审题相关机制，消息指卢家耀料是受查对象之一，由于他仍然在职，不会影响调查进行。

卢家耀早前被指疑曾在社交网站留言“林郑滚蛋！”，并贴上多张反修例游行照片，引用《圣经》经文称示威者“是这些事的见证人”，被质疑个人立场偏颇，有违专业操守，或对题目设计造成影响。而另一名评核发展部经理杨颖宇亦有出位言论，曾指“没有日本侵华，哪有新中国？忘本呀！”消息称杨仍然在任。

考评昨天回应查询表示，不会评论内部人事事宜。

香港教育界立法会议员叶建源表示，暂时未知二人离职原因，认为考评局应作出交代。他指今次事件令考评局工作蒙上很大阴影，让人觉得内部工作的政治风险高，担心今后行内学科专业人士不敢加入，最终导致劣币驱逐良币。

香港教育工作者联会主席黄锦良表示，不猜测及评论两人辞职的理由，但认为事件反映言论自由并非没有边界，作为参与出题的考评局人员，应注意个人言行及敏感度。

他指考评人员可以有个人政治立场，但若在个人社交平台发表相关时政言论，或会被外界转发，令人质疑其工作专业性。