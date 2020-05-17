深圳离婚预约一号难求 已排队到6月中旬

疫情期间家人被迫朝夕相处，也让一些家庭产生了意外的裂痕。随着疫情的逐渐平缓，一股“报复性离婚”的热潮似乎开始了。

据南方都市报统计，按照全年来算，深圳历年离婚总量一般不会超过同期结婚总量的三分之一，而到今年4月，深圳的离婚总量达到了结婚总量的84%。

与此同时，深圳民政局婚姻网上预约系统截至6月16日的离婚名额都已经被预约满了，剩余为零。

此前已有深圳市民在网上反映，罗湖区民政局离婚办理业务预约爆满，多次预约不上，在疫情逐渐好转的情况下，希望能恢复此前的现场取号办理业务。

据该罗湖市民反映，他在网上进行离婚办理业务的预约，可是连续多天登陆，都预约不上，且未来30天都预约满了。“本人着急办理，如今已极大影响了个人生活。”

对此，罗湖区民政局回复，根据要求，暂不能恢复现场取号办理。受疫情影响，4、5月迎来离婚潮，罗湖区民政局已根据情况适当增加预约名额。

查看过往婚姻登记数据会发现，4月本就是结婚预约的淡季，因此相较而言，离婚数量的上升就更为扎眼。

今年4月，深圳结婚登记总量为4160+27（涉外）对，离婚量为3514+10（涉外）对。

按照深圳全年来算，历年离婚总量不会超过结婚总量的三分之一，可在4月，深圳的离婚总量已经达到了结婚总量的84%。

今年3月，罗湖民政局登记结婚是489对，办理离婚是238对；4月，登记结婚是420对，办理离婚增加到了455对。“受疫情影响，不少2、3月份欲办理离婚的夫妻延后，4、5月是一个离婚潮，预约爆满。”

工作人员表示，每天凌晨12点，预约系统就自动放号，一般早上10点前登陆进去还可预约，之后就很难预约得上了。目前，根据实际情况，罗湖区民政局已适当增加预约名额，“一般一天是15个办理名额，此前曾一天增加到20多个名额。”

同时根据要求，目前办理离婚仍需先预约后登记，不实行现场取号。“如存在一些特殊情况，已预约离婚但想提前办理的市民，我们会根据实际情况，酌情处理。”