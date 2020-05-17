匿名黑客连续两天爆料民进党内部人事斗争 台总统府：假消息

适逢台湾5·20敏感时刻，台湾总统府惊传黑客入侵。媒体接连两天接获匿名信件，爆料内容涉及去年民进党总统初选“蔡赖之争”，以及促转会、NCC、总统府资政和国策顾问等人事问题。消息一出，总统府紧急声明，黑客编造内容，非属事实；知情人士表示，“七分真、三分假”，容易令人信以为真。

据联合新闻网与中时电子报报道，前天（15日）下午，台湾主跑总统府的记者陆续收到两封帐号为“tsailoser”的匿名信件，标题分别为“宫斗剧上：无情的蔡英文密谋赖清德”、“无德的蔡英文，密室协商来分赃”。部分媒体昨天上午又陆续收到第三封及第四封匿名信，内容涵盖部分部会人士推荐名单，以及与第一封信件雷同的内容。

第一封信件夹带四个档案，内容提及“打赖路径说明”，包括质疑赖“战现任者、切割责任”、“对总统的诚信与道义”、“党内竞争的负面效应”等，信件还表示“材料来自民进党知情人士”。

外流信件指出，若在协调中取胜，必须改变赖的态度，重点在于苏贞昌是否愿意拿“辞阁揆”去跟赖对呛，总统（蔡英文）必须与苏结盟。我方有多少人愿意站出来，响应总统的发难，也要仔细评估，最差的状况是，只剩下英系和海国会；新系、苏系、正国会、绿色友谊等系统都不可靠，现在支持的也可能留后路、或者两面手法。

第二封匿名信则是夹带五个档案，其中三个文件标题载明日期，分别是4月1日、8日、22日。三个日期都是周三，据了解，蔡总统每周三都固定与行政院长苏贞昌针对政情、施政交换意见。根据档案内容，幕僚表示，行政院副院长陈其迈建议蔡总统取得NCC人事决策主导权，不要让苏做最后决定；新任委员“两人偏绿，可以配合处理中天”，另外也要确认，NCC主委要有能力筹设“数位发展部”。

档案内容也提及总统府资政与国策顾问人事，副总统陈建仁建议，如果不想要让李远哲续任资政，就不用特别去讲，比照吴澧培直接不续聘，对外说“尊重其意愿” ；因为若去讲，可能演变成续聘，未来还是有辞职风险。

知情人士表示，很多时候蔡、苏是自己谈后才交办任务，想要知道两人谈话并不容易；最关键一点就是，不会白纸黑字写下人事安排，完全不符合幕僚处理事情的政治常识。

资安官员质疑，第一波信件发出后，居然没有更换电邮位置，且发件者取名“tsailoser”，会让人觉得是报复、而非爆料，降低可信度。

亲赖立委表示，蔡、赖在党内总统初选时确有矛盾，但赖最终愿意接下副手，显示两人竞争都已是过去式，现在炒作的意义不大。