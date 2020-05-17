接受美媒专访 钟南山：中国有第二波疫情风险 武汉官员早期“不爱说实话”

中国呼吸道疾病权威钟南山16日接受美国CNN独家采访，警告由于大多数中国人对2019冠状病毒缺乏免疫力，中国仍面临潜在第二波疫情爆发的巨大挑战。

虽然中国目前已渐渐恢复正常生活、放宽防疫管制措施，且全国各地的部分学校和工厂也重新开放。但钟南山表示，当局也不该自满，因为第二波疫情爆发的风险越来越大，最近几周，武汉市、东北部的黑龙江省和吉林省都出现群聚感染事件。

钟南山说，“由于缺乏免疫力，目前大多数中国人仍然容易感染冠病……我们面临巨大挑战，目前我们的状况不比外国好”。

此外，他也表示自己1月18日作为专家组成员抵达武汉后，发现当地官员当时“不爱说实话”。钟南山透露，当时的武汉官员“一开始保持沉默”，自己当时也对武汉超过10天没有新增确诊病例，维持在41例的数字感到怀疑。

他透露：“我不想相信那个数字，不断追问他们，要他们给我真实的数字……我想他们很不愿意回答我的问题。”

钟南山表示，自中央政府在1月下旬开始主导应对疫情后，官方数据都正确无误。

他说，中国政府17年前就从SARS疫情中学到教训，当时就是因为“隐瞒部分疫情长达两、三个月”。因此，中央政府这次宣布“所有城市、所有政府部门都应通报真实数字，否则会受到惩罚”，“所以从1月23日以后，我想所有数据都是正确的”。