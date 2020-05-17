国民党主席江启臣批蔡英文让驻WTO代表悬缺超过八个月未派任

世界卫生大会（WHA）即将在明天（18日）召开，台湾仍未受邀参加。国民党主席江启臣强调参与国际组织与国际会议的重要性，并质疑蔡政府竟让驻WTO代表悬缺超过8个月未派任，批评“争取国际空间不该只求表面，只剩国内宣传”。

据中时电子报报道，江启臣表示，WTO攸关台湾对外经贸拓展工作，更是与全球各国互动的最佳国际场域。但蔡英文政府竟然可以让驻WTO代表悬缺超过八个月未派任，副代表杨珍妮派任了却不到任，让驻处陷入群龙无首的状态。

江启臣并指出，更夸张的是，WTO代表团官网上的代理馆长竟然还是已经调任马来西亚公使的前副代表连玉苹。口口声声说要争取加入国际组织，对于形同经贸联合国的WTO竟是如此轻忽，这是蔡政府重返国际舞台的外交政策？

江启臣说，WTO与WHO同等重要，在全台上下期待参与WHO的同时，也请珍惜多年努力得来的WTO正式会员资格，这是绝对不能再失去的国际舞台。目前看来，台湾要正式加入WHO仍旧是困难重重。

江启臣认为朝野在可以激烈辩论、互相指责，但对于加入国际组织是一致的目标，必须团结。为了加入WHO，他也二次以在野党主席的身分投书国际媒体，为2300万的同胞发声，呼吁国际社会支持台湾。

江启臣表示，加入WHO是台湾人共同的目标，切勿舍近求远，忽略积极参与及经营已经加入的国际组织，否则等同告诉国际社会台湾“只想有参与之名”，此将严重不利台湾持续争取国际支持参与其他国际组织。“争取国际空间不该只求表面、只剩国内宣传！”

