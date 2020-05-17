台同婚立法一周年 蔡英文欢迎新人申请总统府贺电

今天是台湾立法院通过攸关同婚合法化的“司法院释字第748号解释施行法”一周年，台湾总统蔡英文在面簿上纪念这一天，并欢迎新人申请总统府贺电。

据联合新闻网报道，蔡英文说，这一年来，有许多同志朋友结婚，都会索取总统府的贺电，总统府也配合法律调整了贺电系统。只要点选“乙式”，申请人就会从“新郎、新娘”变成“新人、新人”。

蔡英文说，这一个微小的更动，也代表了台湾开始有很多重要的改变。这项法律通过后，也还有许多的配套措施需要调整，总统府也带头从这个小细节开始，让社会慢慢地往更多元、开放的方向进步。