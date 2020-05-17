中国商务部原副部长：中国今年有望成全球第一大市场

中国商务部原副部长魏建国日前预计，今年中国消费规模有望达到45万亿元（人民币，下同，约9万亿新元），成为全球第一大市场；吸收外资也有望超过去年。

据中新社报道，魏建国表示，疫情催生了中国大批新业态、新模式。电商出现井喷，“五一”假期中国电商销售普遍快速增长，部分平台销售增速超过40%；“直播带货”迅速蹿红，短短五天内电商直播场次和直播商品数量同比分别增长一倍和4.7倍。

在他看来，如果中国能抓住直播带货等新业态、新模式涌现带来的机遇，不仅能够提振消费增长，对推动消费升级，实现高质量发展也有好处。

魏建国同时提醒说，针对部分电商平台存在的假冒伪劣、以次充好等影响消费者信心、制约消费健康发展的弊病，中国应加大打击力度，进一步完善相关法律法规。

中国外贸走势目前备受关注。据官方数据，4月中国出口同比大增8.2%，增速是去年同期两倍有余，似乎已近“否极泰来”；但3月以来欧美多国企业因疫情形势严峻取消或推迟订单，又给中国外贸前景蒙上阴影。

对此，魏建国表示，中国外贸的独特优势在于集加工贸易、一般贸易、跨境电商三种贸易方式于一体，有利于在出口受冲击之际提供“解压阀”和“减震垫”。特别是跨境电商疫情暴发以来发展迅速，不少企业都利用跨境电商在欧美市场获得了更多订单。如今，跨境电商已成为中国外贸“充满活力的细胞”，将为外贸渡过难关提供有力支撑。今年，中国跨境电商有可能坐上全球“头把交椅”。

魏建国称，当前中国快递日均包裹已超过亿件，今后物流还将进一步提速；电商正瞄准老人等潜力有待继续开发的消费者群体；各地鼓励消费政策力度不断加码，新型消费将持续快速增长，并引领全球消费市场。基于这些有利条件，今年中国社会消费品零售总额有望从去年约40万亿元增长到45万亿元，超越美国成为全球第一大市场。

他预计，2020年中国外贸走势将“前低后高”：二季度持续恢复，三季度比较高，四季度实现“翘尾”。

此外，受疫情影响，今年全球跨境投资前景不妙，但中国吸收外资却逆势上扬。据中方统计。4月中国实际使用外资金额同比大增11.8%，不仅扭转了3月的下降态势，也远远高于去年同期6.3%的水平。

在魏建国看来，今年中国吸收外资有望在去年基础上增加到1500亿美元，理由有三：其一，今年中国实施了新外商投资法，更加重视对外资的促进和鼓励；其二，中国正在切实改善营商环境，加强知识产权保护，这有助于稳定全球投资者预期；其三，中国对投资者的吸引力已经从成本日益转向市场，外企在华投资可以最大限度接近中国规模庞大的市场、对中国消费者的需求做出尽可能快的反应，减少成本，实现利益最大化。这些转变使中国对全球投资者仍然充满吸引力。

他预计，今年中国吸收外资仍将继续增长，中国仍将是越来越多跨国公司的首选之地。