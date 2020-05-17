陈菊宣布不再续任台湾总统府秘书长

台湾总统府秘书长陈菊今天（17日）在面簿正式宣布520之后不再续任总统府秘书长。她表示，今年一月，在台湾总统蔡英文带领下，一起守住了台湾的民主自由与改革成果，向全世界证明了台湾人的智慧与勇敢，在台湾即将迈向一个新阶段的此时，她认为，总统需要有更大的空间，作最好的布局；因此她选择离开工作了两年的总统府。

据《联合报》报道，陈菊表示，2018年九合一败选后，民进党跌落低谷。几十年的牺牲奋斗所累积的民主成果，面临能否存续的危机，“我们的团结，不断被撕裂。我们的价值，遭受前所未有的威胁。支持者的信心一点一滴地流失。”

陈菊表示：“2020大选，我们克服了滔天巨浪的挑战，让民主站稳脚步，台湾继续前进，这是所有人民的胜利。而其后，我们又团结起来，面对疫情的威胁，让台湾获得国际社会空前的肯定。我们应该骄傲！台湾的民主体制，可以面对各种危机，并贯彻我们对自由与人权价值的追求。”

陈菊说，选后，她向总统表达，现在是她告别总统府最适当的时候。过去两年，她跟随总统渡过最艰难的关头，她也看到许多年轻世代，热情投入公共事务，承担民主的重任。社会充满着希望与活力，她对台湾的未来深具信心。

陈菊说，两年来，能与蔡总统、副总统陈建仁在总统府同甘共苦，这一段不在她人生规划中的旅程。过去，总统府是党国威权的象征；如今，它是人民的总统府。她从一个为弱势发声的党外小妹，走过惊恐的戒严时代，见证了政党轮替，到走进总统府，辅佐台湾第一位女总统，历经50年。这条道路崎岖而漫长，但民主、自由、人权已经逐渐扎根。我们一起走过黑暗，也一起创造了属于台湾的荣耀，让台湾充满希望。

陈菊说，在离开前，她要感谢总统对她的信任和支持，也感谢总统府所有工作伙伴的努力与合作，一起实现我们对台湾人民的承诺。“未来，我仍然会和大家站在一起，不忘初衷，守护我们深爱的土地，追求一个没有恐惧、没有威胁的美好社会。我也希望，大家一起来当小英总统的后盾，支持她，给她更多力量，带领国家大步前进。”