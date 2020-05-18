港教育局：取消考题合理驳斥开放题型是诡辩

香港中学文凭试历史科试题被指回避日本侵华史实，掀起轩然大波，香港教育局今天（18日）派人到考试及评核局调查撰题机制，而考评局委员会今午也召开特别会议，料会决定取消试题及后续处理。

据《星岛日报》报道，身兼委员会官守成员的教育局副秘书长康陈翠华，在会前撰文表明立场，强调侵略、屠杀等大是大非的题目，不可能在课堂与试题讨论利弊，形容有人硬说为开放题型是“完全失焦的诡辩”，重申取消题目合理、负责任及符合学生利益。

此次文凭考试历史科试卷中，要求考生评论“1900至1945年间，日本为中国带来的利多于弊”的必答题，引起空前争议。继连日谴责及要求取消题目后，身兼考评局委员会官守成员，教育局副秘书长康陈翠华昨以“历史教育所为何事？”为题，网上撰文近3000字表明立场，强调基于人类良知的共识、对承受惨痛经历民众同理心的教育等，牵涉侵略、屠杀、种族清洗等大是大非的题目，不可能在课本甚至试题中让学生讨论利弊。

对于有人把涉事题目合理化、硬说为开放题题型，让学生得出“弊多于利”或“百害而无一利”的结论，康陈翠华驳斥是“完全失焦的诡辩”，强调实际课程与正常教学，均不会探讨日本侵略为国家带来的“利”，“所谓‘利’如何衡量？对谁人有‘利’？与战争中人命伤亡怎可比较？接受外国的援助和被外国侵略是否可以说成是可互相量度、互相比较、互相抵销的‘利’和‘弊’？”她亦形容，要求考生在约20分钟内“就自己所知”，处理上半个二十世纪复杂的中日关系，是超越考生能力，“完全不合理，也没有意义。”

康陈翠华批评，试题提供1905年及1912年的资料，偏向日本在二十世纪初对中国的援助，“重要性与日本侵华暴行相比完全不成比例”，导引考生透过不完全的资料，评论较大时空发生的事件，“命题是偏颇的，极不理想”。她指题目如问及不同角度或看法，不应偏侧于一方观点，让考生能从不同角度认识及了解题目中心，如探讨第一次世界大战的成因，应由当时国际关系、个别国家利益、民族主义兴起等，协助考生作出公正持平的结论，重申设题已有问题，其信度和效度难以量度，将题目取消是合理及负责的做法，亦符合学生利益。

对于外界质疑“政治来干预考试”，康陈翠华重申当局有职责维护教育专业，基于保障学生及公众利益，采取行动纠正，“在教育的议题上教育局不是无关的第三者，也不是纯粹资源提供者而不须负责教育的质素”，强烈呼吁在不同岗位的教育人士反思教育的使命，“不要让教育专业蒙羞！”

历史科课程及评核指引，列明学生应掌握技巧包括“辨识偏颇的观点、隐晦的假设与空洞的论点”。该科教师张往均认为，涉事题目是考核考生能否对不同命题，作出符合逻辑的分析与判断，辅以史料提出反驳。同是任教该科的李家宏亦指“无人会认同侵略与战争”，历史科考题亦非“阅读理解”，认为外界批评“莫须有”，影响考生前途及教师士气。

