世卫大会今登场 分析料挺台声音不会缺席

世界卫生大会（WHA）视讯会议今天（18日）登场，台湾至今未受到邀请，这已是台湾连续第四年未受邀，但有分析认为，预期今天会议坚定挺台声音不会缺席。

据《联合报》报道，第73届世界卫生大会于日内瓦时间今天中午12时（台北时间晚上6时）登场，今年因疫情蔓延全球，WHA史上首度以视讯会议形式举行。

今天WHA主题将讨论2019冠状病毒，WHO秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）将针对这个主题发表谈话。

分析认为，预计除友邦外，会议期间理念相近国家也将加入为台湾发声，表态反对政治凌驾健康。

台湾曾在2009至2016年连续八年以观察员身分与会。但2017年起WHO连年拒绝邀请台湾，今年是连续第四年未受邀。不过今年因台湾防疫成果获国际关注，支持台湾参与WHA声浪创下近年高峰。

包括巴拉圭、史瓦帝尼等14友邦已向WHO秘书处完成提案吁邀请台湾出席WHA，德国外交部证实与英国、法国、纽西兰、美国、加拿大、澳洲等国联名致函给谭德塞，促邀请台湾以观察员身分参加世卫大会。

而今年美国进一步以更多行动协助，包括美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）及卫生及公共服务部长艾萨（Alex Azar）均公开支持台湾参与WHA，另美国国务院及美国在台协会（AIT）也在推特发起一系列主题标签及推文。

WHA是WHO最高决策机构，主要职责是决定WHO政策方向、任命秘书长、审查和批准规划预算方案等，每年5月在日内瓦召开大会。