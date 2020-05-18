韩国瑜为请假选总统向高雄市民道歉

6月6日罢免投票在即，高雄市长韩国瑜今天（18日）到议会汇报施政报告，谈防疫、市政等成果。报告到尾声时，韩国瑜为自己去年到今年初请假三个月参选总统向市民致上歉意。

据《联合报》报道，他说，他让市民操心、担心感到抱歉，但市政团队每天为高雄打拼，市政延续不间断，几乎是一天当两天用。

韩国瑜也强调，人在公门好修行，市政团队全心全意为高雄打拼，要让高雄继续发光发亮。

罢免高雄市长韩国瑜6月6日投票，韩国瑜吁请支持者当天监票、不投票，台湾基进党主席陈奕齐、新闻部副主任张博洋及Wecare高雄发起人尹立，今天同声痛批此举反民主。

陈奕齐表示，党部搬迁后的第一个任务便是6月6日的韩国瑜罢免案，全党将以最大努力，推动罢韩过关，让守护台湾从守护高雄开始。

陈奕齐呼吁，面对韩国瑜吁请支持者“不投票、监视投票人”方式干预罢免权，最好的反制方式就是出来投票，让韩粉知道自己才是少数人，罢韩才是主流民意，如此韩国瑜便难以秋后算帐；这次出来投票除了守护高雄，也是守护彼此。

张博洋也说，韩国瑜让监票变成“监人”散播恐惧，为民主做了最坏示范，现在这张罢免票已被赋予新的意义，除罢免无能的市长外，更是为了守护每一个愿意站出来的市民。