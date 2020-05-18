中国4月70城房价指数同比涨幅续收窄 环比涨幅创半年新高

中国国家统计局网站今天（18日）公布，今年4月份，70个大中城市房地产市场价格延续微涨态势，但总体仍较为稳定。路透根据布数据测算，4月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升5.1%，涨势延续55个月，涨幅续创2018年6月以来最低；环比涨幅则扩大至0.5%，为半年新高。

综合路透社与每经网报道，经测算，4月70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有50个（上月为38个），持平的有九个（上月为10个），下跌为11个（上月22个）。

统计局数据显示，4月份，初步测算，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅与上月相同。其中，北京下降0.3%，上海上涨0.6%，广州和深圳持平。二手住宅销售价格环比上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。其中，北京、上海和深圳分别上涨1.1%、1.2%和1.7%，广州持平。

自2018年1月起，中国国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。

统计局表示，随着中国疫情防控向好态势进一步巩固，经济社会秩序进一步恢复，因疫情积压的住房需求进一步得到释放。各地继续坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，70个大中城市房地产市场价格延续微涨态势，但总体仍较为稳定。