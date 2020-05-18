建制派李慧琼40票连任香港立法会内务委员会主席

香港立法会内务委员会经17次会议终于选出主席。现主席、民建联籍议员李慧琼今早在冲突不断的会议中以40票连任，其他民主派候选人全部零票。

综合香港01与《明报》报道，今天的会议由立法会（保险界）议员陈建波主持，刚开始不久民主派议员便与现场安保人员及建制派发生冲突，期间更一度暂停。

香港立法会（保险界）议员陈建波（中，坐下者）在立法会安保人员保护下主持今天的会议。（法新社）

上午11时会议开始后，民主派拉起黑布冲击主席台，期间议会阵线朱凯迪被推倒在地。

陈建波表示有议员受伤，因此在11时15分许宣布暂停会议。

期间，民主党林卓廷把《议事规则》撕毁，建制派则斥他涉嫌刑事毁坏，双方多名议员爆发口角。

香港立法会泛民议员今早在内务委员会主席选举上举牌抗议。（法新社）

投票前，至少13名民主派议员被陈健波逐离场，包括公民党陈淑庄、民主党许智峰、议会阵线朱凯迪、民主党邝俊宇、民主党尹兆坚、公民党郭家麒、公民党杨岳桥、民主党胡志伟、公民党谭文豪、社会福利界邵家臻、人民力量陈志全、资讯科技界莫乃光、民主党黄碧云。

上午11时50分许，陈健波宣布进入投票程序，并指不在座位的议员将不会获派选票。当时场内泛民只余下李国麟、梁继昌、毛孟静、张超雄及梁耀忠等五人继续在会议厅内。

投票结束后，陈健波称收到40张选票，并请邵家辉、梁耀忠和毛孟静监票。过后陈健波宣布李慧琼当选主席，并结束会议，并未选举副主席。