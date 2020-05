英媒：122国要求世卫公正独立全面评估全球冠病疫情中的经验教训

本届世界卫生大会(WHA)的视频会议召开之际,包括非洲国家集团、英国、俄罗斯、加拿大等122个国联合提案,要求世卫组织对全球冠病疫情的反应展开“独立评估”。

据英国《卫报》报道,这项提案呼吁世卫总干事分阶段,对这次由世卫协调的全球疫情反应中的经验与教训,进行“公正、独立及全面的评估”,(stepwise process of impartial, independent and comprehensive evaluation, including using existing mechanisms, as appropriate, to review experience gained and lessons learned from the WHO-coordinated international health response to Covid-19)。

提案指出,评估中可适当地使用现有的机制来进行,并且应该在“最早的合适时间点”开始,同时也要与世卫成员国进行沟通与咨询。

这些提案并未点名武汉或中国,但是其要求的内容相信也将给中国造成压力。

提案签署国包括澳大利亚与新西兰。澳大利亚此前因要求要对冠病病毒来源展开调查而引发中国政府的不满。中国政府上周已威胁要停止进口澳大利亚牛肉,并提升对澳大利亚的大麦征收的关税。

新西兰总理阿德恩则表示,新西兰支持这项提案,因为从此次疫情中吸取教训是一项“合理”的做法。她说:“我们对于追责不感兴趣,我们对于任何一种猎巫行为不感兴趣;我们只对吸取教训感兴趣。”

根据《卫报》今天较早时候的报道,这项由欧盟和澳大利亚推动的提案,明确提出要调查冠病的起源。



澳大利亚自由党参议员费拉婉蒂(Concetta Fierravanti-Wells)在受悉尼商业电台2GB访问时透露,该议案内容被大幅度稀释,导致提案表面上看起来与中国无关。不过,她对提案提出的“全面”调查表示认同,并强调此调查最重要的就是要公正、独立和全面。



约翰斯·霍普金斯大学政治经济学教授孔诰烽分析时说,中国不愿让国际社会调查疫情,且不厌其烦地将病毒来源指向其他国家的行为,只会让世界更迫切想知道答案。



孔诰烽也指出,印度尼西亚和俄罗斯等中国友邦,也签署了上述提案。他认为中国很难在保证国际形象不受损的同时,继续拒绝调查。



根据世卫组织网站信息,这项提案将在世界卫生大会第二条的议程中讨论。

另据新华社与CGTN报道,应世卫组织总干事谭德塞邀请,中国国家主席习近平也将在当地时间18日举行的世卫大会开幕式上致辞。