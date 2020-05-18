消息人士：中国边防部队加强中印边境加勒万河谷地区管控

中国军队消息人士透露，中国边防部队加强位于中印边境的加勒万河谷地区管控，以应对印度军方越线修建设施。

据中国《环球时报》今天（18日）引述消息人士报道，印军自5月上旬以来，在加勒万河谷地区越线进入中国领土并构工设障，并指印军阻拦中国边防部队正常巡逻执勤，“蓄意挑起事端，试图单方面改变边境管控现状”。

消息人士指印度军方的上述行动“严重违反中印两国关于边界问题的有关协定协议，侵犯中国领土主权，损害两国两军关系”，并说鉴于当前局势，中国边防部队已采取必要措施，加强现场应对和边境地区管控，维护国家领土主权安全，坚决维护边境地区和平稳定。

消息人士也透露，中印双方边境一线部队通过会晤交涉渠道，就当前事态保持沟通。

中印双方在边境问题上处在争议，中印士兵之间曾发生多起对峙和斗殴事件，包括双方士兵在2017年挥拳殴打并向对方扔掷石头，这起事件也被拍摄下来。两国1962年曾在边境地区爆发战争。

印度军方也在2017年派遣部队，阻止中国在毗邻中印和不丹三国交界处的洞朗（Doklam）地区修建公路之后，该地区发生了两个月的高空对峙。

海拔超过4500米的乃堆拉（Nathu La）山口本月9日发生冲突。知情人士说，有11名中印士兵在冲突中受伤。