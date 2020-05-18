华为预计业务将不可避免地受美国直接产品规则修改的影响

中国科技巨头华为今天（18日）就美国商务部针对华为的直接产品规则修改表示反对，并预计公司业务将不可避免地受到影响。

华为在“心声社区”网站发文说，公司去年5月被美国政府纳入实体清单以来，在大量产业技术要素不可持续获得的情况下，华为“始终致力于遵守适用的法律法规，履行与客户、供应商的契约义务”。

华为指美国政府“为了进一步扼制华为的发展，无视诸多行业协会和企业的担忧，无底线地扩大并修改直接产品规则，修改后的规则蛮横而具有产业破坏力。”

华为说：“在此规则下，全球170多个国家使用华为产品建设的数千亿美元网络的扩容、维护、持续运行将受到冲击，使用华为产品和服务的30多亿人口的信息通讯也会受到影响。美国政府为了打压别国的先进企业，罔顾华为全球客户和消费者的权益，这与其一直鼓吹的保护网络安全的说辞是自相矛盾的。”

公司认为，本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击，并说“长期来看，芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏，产业内的冲突和损失将进一步加剧。美国利用自己的技术优势打压他国企业，必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心，最后伤害的是美国自己的利益。”

华为也承诺，会尽最大努力寻找解决方案，也希望客户和供应商与华为一起尽力消除“此歧视性规则带来的不利影响”。

美国商务部前天宣布一项新出口限制，要求使用美国芯片或技术制造设备的外国半导体制造商在向华为及其关联公司供货前，必须获得美国许可。

中共官媒人民日报社旗下《环球时报》前天引述消息人士说法称，如果美国对华为进一步“卡脖子”，阻止台积电等企业向华为供应芯片，中国将把美国相关公司列入“不可靠实体清单”，对高通（Qualcomm）、思科（Cisco）和苹果等科技公司采取行动，并暂停购买波音公司的飞机。