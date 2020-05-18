中共中央、中国国务院：中国市场体系还不健全

中共中央与中国国务院指出，中国市场体系还不健全、市场发育还不充分，提出以完善产权制度和要素市场化配置为重点，全面深化经济体制改革，加快完善社会主义市场经济体制的意见。

据中国央视新闻今天（18日）报道，中共中央与国务院在11日发布的《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》中说，中国特色社会主义进入新时代，社会主要矛盾发生变化，经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

意见文件提到：“与这些新形势新要求相比，我国市场体系还不健全、市场发育还不充分，政府和市场的关系没有完全理顺，还存在市场激励不足、要素流动不畅、资源配置效率不高、微观经济活力不强等问题，推动高质量发展仍存在不少体制机制障碍”。

中共中央与国务院认为，必须进一步解放思想，坚定不移深化市场化改革，扩大高水平开放，不断在经济体制关键性基础性重大改革上突破创新。

文件提及，坚持以供给侧结构性改革为主线，以人民为中心的发展思想，坚持和完善社会主义基本经济制度，以完善产权制度和要素市场化配置为重点，全面深化经济体制改革，加快完善社会主义市场经济体制，建设高标准市场体系，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。

文件也说：“加强和改善制度供给，推进国家治理体系和治理能力现代化，推动生产关系同生产力、上层建筑同经济基础相适应，促进更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。”

文件提出，坚持正确处理政府和市场关系，“坚持社会主义市场经济改革方向，更加尊重市场经济一般规律，最大限度减少政府对市场资源的直接配置和对微观经济活动的直接干预，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，有效弥补市场失灵。”

此外，文件也提出，积极稳妥推进国有企业混合所有制改革，稳步推进自然垄断行业改革，全面实施市场准入负面清单制度，强化货币政策、宏观审慎政策和金融监管协调，以“一带一路”建设为重点构建对外开放新格局，加快自由贸易试验区、自由贸易港等对外开放高地建设。