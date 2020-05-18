男子不愿捡起自己的口罩后被掌掴11下 健身教练被拘留

中国杭州一名男子在不愿捡起自己掉在地上的口罩后，被健身教练连续掌掴11下，耳部鼓膜也被穿孔，教练随后被拘留。

据中国澎湃今天（18日）新闻报道，被掌掴的宋姓男子14日在健身房完成健身后，并没有将掉在地上的口罩捡起就走出健身房。

宋姓男子准备乘扶梯下楼时，在事发健身房工作的胡姓教练把宋男叫住，让他回健身房将口罩捡走，但宋姓男子没有答应。胡姓教练之后示意宋姓男子到一边谈，并拉了他一把，宋姓男子把胡姓教练的手推开，胡姓教练随后开始掌掴宋姓男子。

监控画面显示，胡姓教练将手机放在地上，连续对宋姓男子掌掴八下，宋姓男子未还手。之后，画面中又出现四名健身房教练，胡姓教练又当着众人的面掌掴宋某三下，之后有教练把胡姓教练拉开。宋姓男子从扶梯下楼后，向辖区金沙湖派出所报警。经医院初步诊断，宋姓男子鼓膜穿孔，听力减退。

胡姓教练已被警方处以行政拘留九天，待对宋姓男子进行伤情鉴定后再视情处理，如构成轻伤及以上，将进入刑事处理程序。

事发健身中心今天在官方公众号发公开道歉信，指公司已就此事件成立专项调查组，高层也赴杭州向被打会员登门道歉，已取得一定的谅解，殴打的员工已被开除，直属主管被降职，围观但未劝阻的员工也受到惩罚。