中国宣布自今天（19日）起对原产于澳大利亚的进口大麦征收总计达80.5%的反倾销税和反补贴税。

据路透社报道，中国商务部称，调查机关裁定，原产于澳大利亚的进口大麦存在倾销，国内大麦产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

中国商务部宣布，将向几乎所有相关企业征收73.6%的反倾销税，包括四家被点到名的出口商：伊鲁卡信托(The Iluka Trust)、卡尔根诺米尼斯有限公司(Kalgan Nominees Pty. Ltd.)、JW & JI麦克唐纳家族合伙(JW & JI Mcdonald & Sons)和麦秆田公司(Haycroft Enterprises)；以及反补贴税率为6.9%。

针对澳洲大麦的反倾销税和反补贴税征收期限为五年。

澳洲贸易部长伯明翰(Simon Birmingham)回应称，中国的决定令人十分失望。“我们反对这一决定的依据，将评估相关裁决的细节，同时考虑接下来的举措，”伯明翰在电子邮件中称，“我们保留就此事进一步申诉的权利。”

不过，澳洲政府否认正与中国进行贸易战。澳洲农业部长利特普劳德(David Littleproud)说：“不，没有贸易战。事实上，你们应该看到，我们对中国铁矿石的需求正在上升。”他指中国对澳洲实施反倾销税，是因为“他们认为我们进行不公平贸易。”

澳洲是中国最大的大麦供应国，每年相关出口值约15亿-20亿澳元，占其出口额的一半以上。

中澳近期关系紧张。澳大利亚是最早也是最积极地呼吁对冠病起源进行独立调查的国家之一。在正在举行的世卫大会中，澳洲外长毕晓普（Julie Bishop）提案调查病毒的来源，提案内容最终演变成全球122个国家支持对冠病疫情全球反应进行“公正、独立、全面”的评估。

“澳洲一直想兼顾自己在西方的政治地位和在东方的经济地位，这次的问题也涉及这种整体兼顾策略，”澳洲联邦银行(CBA)农业策略主管Tobin Gorey谈及大麦关税时说。

分析认为，中国对进口自澳洲的大麦加征关税，将几乎停止双方这项规模以十亿美元计的贸易，加剧两国之间的紧张关系。



