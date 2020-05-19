路透：纳斯达克将收紧规则限制中国企业上市

美国纳斯达克(Nasdaq)将公布对首次公开发行(IPO)的新限制，此举将加大一些中国企业在其股票交易所上市的难度。

据路透社引消息人士称，尽管纳斯达克不会在规则调整中特别提到中国公司，但此举主要是出于对一些有望在其交易所进行IPO的中国公司缺乏会计透明度，以及与有权势的内部人士关系密切的担忧。

在中美围绕贸易、科技和新冠疫情扩散问题上的紧张关系升级之际，纳斯达克收紧中国小型IPO的举措成为两国金融关系的最新矛盾点。

纳斯达克去年也对上市交易施加了一些限制，寻求抑制中国小型企业的IPO。这些企业的股票通常交投不活跃，因为大部分股票掌握在少数内部人士手中。低流动性使得这些股票对大型机构投资者而言没有吸引力，而大型机构投资者恰恰是纳斯达克想要迎合的对象。

最新收紧上市标准的举措反映出纳斯达克对一些寻求在美IPO的中国企业的疑虑未消。上个月，2019年初在美国IPO的瑞幸咖啡宣布，内部调查发现其首席运营官和其他员工虚报了销售额。

消息人士称，新规则将要求来自中国等国家的企业通过IPO筹资规模达到2,500万美元，或者至少是上市后市值的四分之一。

这是纳斯达克首次对IPO规模设定最低限制。这项调整将阻止目前在纳斯达克上市的几家中资企业上市交易。据路孚特数据，自2000年以来在纳斯达克上市的155家中资公司中，有40家公司的IPO筹资规模低于2500万美元（3547万新元）。

消息人士称，新规则还将要求审计公司确保他们的国际特许经营业务符合全球标准。他们补充道，针对那些审计中国准备IPO企业账目的美国小型企业的审计情况，纳斯达克也将予以检查。