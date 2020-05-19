香港立法会审议海洋公园拨款申请 部分建制派议员表示支持

香港立法会财务委员会正审议向海洋公园拨款的申请，有建制派委员会成员对拨款申请表示支持。

据香港《星岛日报》今天（19日）报道，议员容海恩说，海洋公园是香港人的公园，陪伴港人多年，所以不希望海洋公园因冠病疫情而要倒闭，但她关注园内设施开始老化，竞争力下降，质疑拨款未能协助海洋公园起死回生。

议员黄定光说，他所属的民建联内部对投票意向暂时没有定案，但他个人则倾向支持。他认为，海洋公园一旦倒闭，将需要数以亿港元的清拆费用，要两害取其轻，决定支持海洋公园继续营运。

不过，另一名议员张华峰则对拨款有保留，并批评港府没有充分掌握海洋公园的财政状况，以便尽快展开检讨。

香港商务及经济发展局11日在宣布注资计划，并提醒港府若不采取任何行动，海洋公园将于今年6月之内倒闭。

香港商务及经济发展局说，正寻求立法会财务委员会向海洋公园注资54亿元（港元，9.84亿新元），并提醒港府若不采取任何行动，海洋公园将于今年6月之内倒闭。

综合香港电台、香港01和《信报》报道，在1977年开幕的海洋公园连续四年亏损，曾传出寻求港府注资100亿元作为种子基金，在公园海岸线发展生态旅游等业务。海洋公园更是因冠病疫情从‪1月26日起暂时关闭。