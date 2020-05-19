中国提名金立群为亚投行第二任行长中方候选人

中国财政部部长刘昆作为亚洲基础设施投资银行中国理事，正式提名亚投行现任行长金立群为亚投行第二任行长中方候选人。

据《北京日报》报道，亚投行由中国国家主席习近平代表中国政府于2013年10月提议建立，并于2015年12月25日正式成立。2016年1月16日至17日，亚投行在北京举行开业仪式暨理事会、董事会成立大会，选举金立群担任首任行长，任期五年。

根据亚投行章程，亚投行行长选举遵循公开、透明、择优的程序，行长应是域内成员的国民。按照亚投行理事会批准的《亚投行行长选举规则》，亚投行于2020年5月19日启动第二任行长选举程序，计划在将于7月28日举行的亚投行第五届理事会年会上选举产生第二任行长。新行长将于2021年1月16日就任。

金立群自2016年1月16日起担任亚洲基础设施投资银行首任行长兼董事会主席。1980年起到财政部工作，先后担任各级领导职务。1988年至1993年担任世界银行中国副执行董事。1995年担任财政部部长助理。1998年担任财政部副部长，兼任中国人民银行货币政策委员会委员。2003年至2008年，担任亚洲开发银行副行长。

金立群2008年至2013年担任中国投资有限责任公司监事长。2013年至2014年，担任中国国际金融有限公司董事长，期间兼任国际财务报告准则基金会受托人。2014年1月起参与筹建亚投行，先后担任筹建工作组组长、多边临时秘书处秘书长以及亚投行候任行长。