面对种族歧视 海外华人用正能量应对

（早报讯）2019冠病疫情暴发以来，海外多国屡有针对亚裔的种族歧视事件发生。

在澳大利亚，维多利亚州华人社团联合会正在对华裔遭遇歧视的情况进行摸底，“我们用调查问卷的形式，了解每个人是否遇到过歧视，然后形成报告，向当地政府汇报，促请政府成立特别小组，打击歧视行为。”

针对澳大利亚塔斯马尼亚州近来发生的多起华人被攻击事件，塔州华人社团联合会与当地政要举行了视频会议。塔州华联会秘书长杨凯说，“我们表达了华侨华人的立场，希望政府打击这种恶劣行径。”

在美国，华人无畏歧视，仍积极服务社区、协助抗疫。近日，亚利桑那州各华人社团为菲尼克斯、吉尔伯特等6个城市的医院、警局送去了爱心中餐；亚利桑那州现代中文学校的师生则自发捐款，购买了1.2万只口罩送给当地政府。

自3月中旬以来，马萨诸塞州阿克顿镇的华人累计向当地医院、警察局等捐赠超过1.6万只口罩。阿克顿镇华人协会荣誉会长王晓东说，“面对歧视，我们不仅要用言语谴责，更应和其他族裔一起积极抗疫，用行动为自己正名。”

5月13日，美国国会众议员赵美心在美国国家广播公司举办的“亚裔反歧视对话”中表示，“统计显示，六周内全美有1700起歧视亚裔案件，实际的数字应该更多，受害者应意识到事态严重性，立即通报警方。”

日前，英国伦敦、伯明翰、曼彻斯特等地的华人社团成立“全英华人反种族歧视小组”。据小组发起人之一、伯明翰华人社区服务中心主席方耀华介绍，小组的任务是协调各地反歧视工作、增强与政府及媒体的合作、为受歧视的华人提供指导和帮助。

方耀华说，“我们已经发表了《致英国媒体和公众的一封公开信》，提交给政府的请愿书也在筹备中。同时我们向全英华人发出邀请，加入我们抗击歧视。”

各国的华裔政要也纷纷发声，谴责种族歧视，力挺华侨华人。

5月初，加拿大联邦小企业、出口促进及国际贸易部部长伍凤仪在《多伦多星报》和《星岛日报》发表评论文章支持华裔。“冠病疫情提醒我们，我们对种族歧视还没有免疫能力。”伍凤仪表示，我们应立即行动，谴责种族主义和歧视行为。