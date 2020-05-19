韩国瑜马英九将不出席520就职礼

台湾的正副总统就职典礼明天（20日）举行，六都首长已对是否会出席表态，其中柯文哲等四位市长表明会出席，高雄市长韩国瑜则表示不出席。台湾前总统马英九也表明不出席。

综合台湾《自由时报》和《联合报》报道，台北市政府副发言人戴于文说，已收到总统府邀请函，因正副总统就职典礼为“国家重要活动”，担任民众党主席的市长柯文哲当下即决定依例出席典礼。

桃园市长郑文灿、台中市长卢秀燕和台南市长黄伟哲届时也出席。

高雄市新闻局长郑照新说，市长韩国瑜已收到邀请函，并对此表示非常感谢，但明天有市政会议，也忙于市政防疫跟纾困等措施，韩国瑜一定会留在高雄。

新北市长侯友宜是六都首长中唯一一位尚未能否出席的市长。侯友宜说，他有一些重要行程，是否能排得开，还在跟内部讨论，市政行程必须优先。

在主要政党方面，除了民众党之外，民进党党主席卓荣泰、亲民党党主席宋楚瑜和时代力量党主席徐永明届时会出席，但国民党党主席江启臣将不出席。国民党说，原本内部规划出席，但出于形势的转变，决定婉拒总统府的邀请。

马英九也已经收到邀请函，但不会出席，并说对于蔡英文过去四年没有做到一位总统应该做到的事情，他没有办法认同。

马英九说，他发现台湾在退步，自由、民主、人权法治都在退步，经济也在退步，再加上几个区域经济整合，像跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）或是区域全面经济伙伴协定（RCEP），他对此感到非常忧虑。

520就职典礼受到冠病疫情影响，未能如以往盛大举行，但总统府依然发出邀请函，欢迎境内外重要人士与会。