明发表就职演说 蔡英文提台湾未来建设四大方向

蔡英文明天将开始第二个总统任期，就职演说重点料将在于加速改革国防，发展不对称战力、在两岸关系上重申今年一月提出的和平、对等、民主、对话等原则、以及台湾宪政制度改革等方面。

综合《自由时报》和《中国时报》等台媒报道，台湾总统府发言人黄重谚昨天介绍演说内容时指出，在台湾的安防方面，蔡英文料宣布加速改革国防事务，发展不对称战力，并且积极、持续参与国际组织，与理念相近国家深化关系，要在区域合作机制积极贡献以维系亚太安全和平。

在两岸关系方面，蔡英文料将重申今年一月胜选感言所提出的和平、对等、民主、对话等原则，绝不接受一国两制、矮化台湾、以及破坏台海现状作法。她也预计将会依循宪法与两岸条例等处理持两岸关系，维持台海和平稳定。

此外，蔡英文也将特别着墨体制强化，对于立法院将成立修宪委员会，将针对政府制度充分对话，让宪政制度与时俱进；蔡英文也将推动行政院组织改造工程，让整体政府机制可以与时俱进，强化治理能力。

在产业经济方面，蔡英文将提出适应国际新局势的超前部署，包括产业发展、社会安定、台湾安全、与民主深化四大生存发展策略方向，并在未来四年要打造六大核心战略产业。

这六大核心战略产业包括：持续强化信息和数码相关产业发展，利用半导体、资通讯产业的优势，让台湾成为下一代资讯科技的重要基地；发展结合5G时代、数码转型及安全的信息安全产业；接轨全球的生物及医疗科技产业；发展军民整合的防御及战略产业；加速绿电与再生能源产业；建构确保关键物资供应的民生与战备产业。

对于过去四年台湾成为国际再生能源的投资热点，未来蔡英文希望台湾可以成为亚太绿能中心。

此次疫情让很多国家都注意到，包括口罩、医疗物资、民生物资等，过去可能因全球化的供应而散见各处，未来必须建立一定的生产和整备能量，因应全球秩序的变化，她也承诺会建构确保关键物资供应的民生和战备产业。

在整体产业发展的策略方面，蔡英文提到，未来会把台湾岛内需求化为产业发展动能，同时建立、打造台湾品牌，在全球战略物资的制造业中占有地位。并推动后续的金融体制革新，让产业发展有更好的金融支援。

演说中的第四个部分为结论，蔡英文将重申台湾2300万人作为共同体的意义，并再次感谢所有参与防疫的政府团队、产业及台湾人，并强调，经过这次防疫经验，可以看到，台湾可以团结，也可以因为团结让国际瞩目和肯定，创造光荣，呼吁台湾人“昂首阔步来一起努力”。