纳斯达克交易所通知瑞幸咖啡摘牌。

据澎湃新闻报道，根据瑞幸咖啡（Nasdaq: LK）向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，公司于5月15日收到了美国证券交易委员会上市资格部门（Listing Qualifications Staff）的书面通知，纳斯达克交易所决定将公司摘牌。

瑞幸咖啡表示，计划就此决定要求举行听证会，在听证会结果发布前，将继续在纳斯达克上市。听证会通常安排在提要听证会请求的30至45天后。

根据披露的文件，SEC上市资格委员会做出摘牌的决定基于两个理由：根据纳斯达克交易所上市规则5101，瑞幸咖啡于4月2日披露的虚假交易引发了公众利益的担忧；根据纳斯达克交易所上市规定5250，瑞幸咖啡在过去未能公开披露有效信息，并通过此前的商业模式进行了虚假交易。

瑞幸咖啡总部位于福建厦门，于2018年1月试运营。2017年11月，钱治亚卸任神州优车董事和COO，离职创业，成立了瑞幸咖啡。成立两年的瑞幸咖啡通过“疯狂”开店和用户补贴，不仅迅速在中国咖啡市场站稳脚跟，还以中概股最快速度IPO，于2019年5月登陆美国纳斯达克。

瑞幸咖啡今年4月2日发布公告，称自查发现公司首席运营官刘剑财务造假，牵涉约22亿元交易额，公司董事会成立特别委员会，进行内部调查。此外，美国多家律所对其发起集体诉讼，控告瑞幸咖啡作出虚假和误导性陈述，违反美国证券法。

消息一经曝出后，瑞幸咖啡股价大跌。由于纳斯达克要求瑞幸咖啡提供更多信息，该股自4月7日以来一直停牌，其最后成交价为4.39美元，市值只剩11亿美元。

有知情人士称，美国SEC正在调查瑞幸咖啡员工财务造假一事。中国证监会也公开表示，自瑞幸咖啡自曝财务造假以来，已第一时间对外表明严正立场，并就跨境监管合作事宜与美国证监会沟通。中国证监会也表示美国证监会作出了积极回应。