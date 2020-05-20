特斯拉全球副总：上海超级工厂明年量产Model Y

特斯拉全球副总裁陶琳表示，特斯拉上海超级工厂将于2021年第一季度开始量产Model Y。

据科技资讯网站Techweb报道，特斯拉的上海超级工厂是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂。

该工厂于去年1月份正式动工，在不到一年的时间里就建成了，该工厂一期工程的完工速度创下了新纪录。该工厂计划生产Model 3、Model Y和未来的车型，但目前只生产Model 3。

特斯拉的上海工厂于去年11月份获批生产Model 3。今年3月底，外媒报道称，该工厂达到了一个新的里程碑，即该工厂的Model 3产量达到每周3000辆，这意味着该公司有望达到年产15万辆汽车的目标。

近日，特斯拉全球副总裁陶琳表示，该工厂最早将于6月底实现每周生产4000辆Model 3的目标。这意味着该工厂每年可生产约20万辆电动汽车。

在Model 3顺利投产并不断提升产能之后，特斯拉也开始谋划在上海超级工厂生产Model Y的事宜。

在今年第一季度的财报中，该公司披露，其上海超级工厂已开始建设Model Y的生产厂房。今年5月份，最新的航拍视频显示，Model Y厂房的钢结构已基本完成。

目前，特斯拉上海超级工厂的二期项目工程正在积极建设中，而这里将生产国产版Model Y。