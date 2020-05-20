出席两会发布会第一关 境外媒体做核酸检测

中国全国两会（人大、政协年会）今天下午举行首场新闻发布会，严格的防疫措施下，30多名境外媒体记者今天清晨到大会指定酒店，提前接受核酸检测。

今早6时，受邀出席全国政协新闻发布会的境外记者抵达北京钓鱼台大酒店。会务方已在酒店大楼外设置核酸检测点，两名防疫人员身着防护服，全副武装准备就绪。

在酒店外接受严格的证件检查后，媒体被安排在酒店大楼外排队等候检测。

清晨6时，受邀出席两会首场新闻发布会的境外记者抵达钓鱼台大酒店。（杨丹旭摄）

官方会在这场特殊的两会中，采取怎样的防疫措施，在确保两会向媒体开放的同时，阻隔病毒入侵令人好奇。

相比从前出席发布会时媒体记者争先恐后抢占座位或机位的疯狂，今早记者们都难得地谦让。大家心照不宣，因为都生怕测试完毕后被安排隔离，失去难得的拍摄机会。

工作人员对于媒体的拍摄需求给予充分空间，但个别摄影记者在靠近检测点过近时，被防疫人员要求退后。

等候期间，有过经验的同行分享做核酸检测的感觉，有人说难受极了，有人说几秒钟的功夫，一下子就过了。

近一小时的等候，终于轮到本报记者。核对姓名、测量体温后，检疫人员向记者做了简单的介绍，今天做的叫“咽拭子核酸检测”，检测中如有不适，可以侧脸咳嗽。

防疫人员全副武装给记者做检测。

随着检疫人员一声“啊”，记者努力张嘴发出“啊”声，检测棒深入咽喉，在左右两侧分别刮了几下，连续作呕三次，检测终于完毕。

据介绍，核酸检测的大约需要六小时出结果。等候期间，媒体被安排入住酒店客房单独隔离。为避免呕吐，记者们早上都空腹而来，来到指定的隔离房间，酒店已把每个人的早餐放在房间外。

酒店给每个记者都准备了早餐。（杨丹旭摄）

顺利通过检测的记者，今天下午将由大会方安排前往梅地亚新闻中心出席发布会。检测结果会是什么？能不能顺利通过参加两会发布会的第一关？接下来是六个小时忐忑的等待。（联合早报北京特派员杨丹旭）