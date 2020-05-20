库德洛相信中国不会出售美国公债

白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)周二表示，相信中国不会出售美国公债。

据路透社报道，美国财政部上周五公布的数据显示，中国3月减持美国公债约110亿美元。但在新冠疫情大流行之前，中国2月连续第二个月增持美国公债。中国是美债的第二大海外持有国，仅次于日本。

外界预期是，中国央行将卖出美债以支撑走软的人民币汇率。疫情导致的经济影响削弱了人民币。

一些分析师认为，未来外国央行、尤其是新兴市场的央行，将削减美债持仓以提振本币汇率，对抗疫情影响。

另外，库德洛表示，特朗普总统希望看到美国工资税削减7.6%，希望这将有助于缓解新冠疫情造成的经济损害。

库德洛在接受福克斯商业频道采访时表示:“我知道总统希望看到哪些重返工作岗位的人的工资税被削减7.6%，这样他们税后实际所得就会增加。”

特朗普正考虑通过采取税务举措来帮助重振经济，此前各州为了遏制新冠病毒蔓延，几乎停止了所有经济活动。库德洛表示，这些措施可能包括削减工资税、几年内免征资本利得税，以及对餐馆的业务支出减税。

总统也在考虑鼓励企业迁回美国的刺激举措，库德洛称其为“境内外包”，主要是将回迁花销完全费用化，降低企业税率，以及有针对性的税收抵免。

库德洛在接受采访后在白宫对记者表示:“我们将研究这些数字，并评估我们认为哪些是必要的，哪些是不必要的。”

“我之所以含糊其辞，是因为我无法做出承诺，”库德洛对记者说，“我只是说，这是总统谈论过的，这是他谈论过的一些项目。”