蔡英文：打造六大核心战略产业 为台湾超前部署

台湾总统蔡英文今天（20日）在就职典礼演说上表示，在产业与经济发展方面，台湾要抓住时机，在“5＋2产业创新”的既有基础上，打造“六大核心战略产业”，让台湾成为未来全球经济的关键力量。

据《自由时报》报道，蔡英文说，第一，台湾要持续强化资讯及数位相关产业发展。利用半导体和资通讯产业的优势，全力抢占全球供应链的核心地位，让台湾成为下一个世代，资讯科技的重要基地，全力促进物联网和人工智慧的发展。

第二，要发展可以结合5G时代、数位转型、以及安全的资安产业。要全力打造可以有效保护自己，也能被世界信赖的资安系统及产业链。

第三，要打造接轨全球的生物及医疗科技产业。这次疫情中，无论是试剂制造、或是新药和疫苗的研发，“台湾团队”都有足够的能力，跟全球顶尖技术接轨。要全力扶持相关产业，让台湾成为全球克服疫病挑战的关键力量。

第四，要发展军民整合的国防及战略产业。除了已经在进行当中的“国舰国造、国机国造”，我们会更强力推动军民技术整合，激发民间制造能量，更进一步进军航空及太空产业。

第五，要加速发展绿电及再生能源产业。过去四年，再生能源有飞跃性的发展，台湾成为国际再生能源投资的热点。在这个基础上，2025年绿能占整体能源百分之二十的目标，我有信心可以达成，台湾将成为亚太绿能中心。

第六，要建构足以确保关键物资供应的民生及战备产业。面对未来的全球秩序变化，从口罩、医疗及民生用品、能源到粮食供应，我们要把重要的产业链留在国内，维持一定的自给率。

蔡英文强调，在当前的国际局势中，谁能摆脱依赖，谁就掌握国家生存发展的先机。“请所有产业界的朋友们放心，政府不会让产业孤单。在未来几年，我们有几个主要的策略，来全力带动产业发展。”