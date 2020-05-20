白宫副国安顾问以中文祝贺蔡英文就职

各国元首、政要录制影片祝贺蔡英文今天（20日）就职，其中美国白宫副国安顾问博明（Matt Pottinger）以流利中文向蔡英文道贺，表示美国期待继续与台湾紧密交流，通过合作去体现美台共同的利益和价值观。

据《自由时报》报道，博明表示，非常高兴有机会祝贺蔡英文在选举中取得的历史性胜利，她的所得票数超过历史上任何其他政治候选人，更要赞扬台湾人民对来之不易的民主的维护，使领导人尽职尽责，依靠的正是台湾的言论自由。

他指出，台湾向世界表明，民主的精神绝不仅仅是美国或西方的，而且是普世的。他引用中国大陆天体物理学家方励之在1980年代后期所说：“我研究的不是东方物理，也不是西方物理，而是物理，民主同物理是一样地没有东西之分。”

博明也赞赏台湾在疫情防控的杰出表现，指台湾从2003年的SARS中吸取重要教训，并在冠状病毒疫情之前，就应用之前所累积的经验，结果不言而喻，台湾的学校仅仅关闭了两周，在2300万人口中，台湾的病例少于500例，其中大多数是输入病例，台湾有很多方面值得全世界学习。

博明强调，美国将继续与台湾交流，将继续敦促其他国家和组织，例如世界卫生组织（WHO），把挽救人的生命置于任何政治考量之上，选择人民的自由而非政府的压制，美方期待与台湾紧密合作，展开广泛的经济、文化、教育和安全等方面的合作，通过合作去体现美台共同的利益和价值观。