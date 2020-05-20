【图集】蔡英文吁大陆领导人承担共同稳定两岸关系责任

台湾总统蔡英文上午在第二任就职演说中表示，两岸关系正处于历史的转折点，双方都有责任，谋求长远相处之道，避免对立与分歧的扩大，她会坚守原则，秉持解决问题的开放态度，负起责任，也期盼对岸领导人能承担起相对的责任，共同稳定两岸关系的长远发展。

蔡英文与副总统赖清德上午宣誓就任台湾第15任总统、副总统，随后在台北宾馆发表上述谈话。

她在致词时说，过去四年为和平稳定尽了最大的努力，未来也愿意与中国大陆对话，为区域安全做出具体的贡献，但也强调”和平、对等、民主、对话“的基本原则，不会接受北京当局以”一国两制“矮化台湾，破坏台海的现状。

蔡英文也重申2016年首次就职演说的承诺，会持续遵循"中华民国”宪法与《台湾地区与大陆地区人民关系条例》来处理两岸事务，这是维持台海和平稳定现状的一贯立场。

在谈及国防事务改革时，她表示要加速发展“不对称战力”，在强化防卫固守能力的同时，未来战力的发展，将着重机动、反制、非传统的不对称战力；并且能够有效防卫“网路战”、“认知战”、以及“超限战”的威胁，达成重层吓阻的战略目标。

同时，蔡英文也提到立法院将成立修宪委员会，要让宪政体制与时俱进，契合台湾社会的价值，优先推动朝野都有共识的18岁公民权。

她还说，今年以来台湾有两次让世界惊艳，一是年初的民主选举，一是防疫向国际伸出援手。

在致词过程中，蔡英文多次表达"台湾共同体"的概念。她感谢民众在疫情之初最不安时于药房排队仍保持公民美德，居家隔离者忍受生活不便保护他人健康，“国家的光荣感，生死与共的共同体，这一段记忆，将会存在我们每一个人心中，团结的感觉，就是这个样子“。

她指出，接下来还有各种难关考验，谁能从疫情中脱困，谁能针对疫情所带来的改变，研拟国家的生存发展策略，在疫情过后复杂诡谲的国际情势间掌握机会，谁就能让国家在世界中脱颖而出，未来“我会留下更好的国家给各位”，在产业发展、社会安定、国家安全、与民主深化等四大面向带领台湾脱胎换骨。

政治大学国关中心研究员汤绍成向《联合早报》表示，蔡英文的演说是低空掠过，平淡无奇，一方面避开两岸敏感问题，但又提及要强化军事战力、加速发展“不对称战力”等，有三次提及美日欧合作，比过去多了一点。

他认为，蔡的内容原地踏步，不挑衅，也让大陆出不了手，“不断测试大陆底线，红线也越拉越宽”。

（联合早报记者庄慧良台北即时报道）